Gouden paar Veraa uit Valkenswaard: ‘Philips zit in onze beider harten’

Vandaag is het vijftig jaar geleden dat ze voor de wet trouwden. Hun kerkelijk huwelijk was twee dagen later. Hun gouden huwelijksfeest vieren ze in beslotenheid. Vooral voor Louis Veraa (72) was de Philipstijd bijzonder. Gedurende veertig jaren klom hij op van instrumentmaker via de tekenkamer naar het videolab. ,,De laatste 25 jaren bezocht ik alle grote beurzen in de wereld. Maar vooral in Amerika en Azië. Bij de concurrentie onderzoekjes plegen. Noem het maar spioneren in het buitenland.” Echtgenote Mieke (70) werkte tot 1976 bij Elcoma Valkenswaard. Toen de kinderen wat ouder werden, was ze nog actief in een bloemenzaak en op een bureau voor studeren op afstand.