Gouden paar Verberne uit Waalre: Eerst stromend water, dan trouwen

WAALRE - Gerrit Verberne (1943), de jongste van vijf kinderen uit Aalst en Maria Roijackers (1944), de tiende van elf meiden uit Mierlo-Hout, leerden elkaar kennen in een danszaal in Lierop. Gerrit tufte daar elke zondagavond op zijn brommertje naartoe, nadat hij eerst de koeien op het boerenbedrijf van zijn ouders had gemolken. Maria ging, altijd samen met één van haar zussen, met de bus.

‘We hadden allebei wel zin in elkaar’, zo vat het gouden bruidspaar hun ontmoetingen in de dansgelegenheid samen. Gerrit: ,,Ik ben geboren op het Achtereind, in het huis waar ook mijn vader en grootvader zijn geboren en waar we nu nog wonen. We hadden een bedrijf met koeien, varkens en kippen. In 1968 gingen we verbouwen toen de waterleiding er werd aangelegd.”

'D’n aard moet je meenemen’

Op 25 september 1970 werd er getrouwd. ,,Gerrit ging niet op zijn knieën; hij vroeg me gewoon in een rijdende auto ten huwelijk. Maar ik verwachtte het al wel”, bloost de bruid weer even. En Maria vertrok naar Aalst. ,,D’n aard moet je meenemen”, zei ons moeder altijd en dat heb ik gedaan. Heimwee heb ik nooit gehad.”

Het bedrijf groeide en bloeide en er werden in het gezin vijf kinderen geboren. Maria zorgde voor hen en zong in het koor, net als haar echtgenoot die dat nog steeds doet. In de OLVP-kerk in Aalst is Maria nog steeds lector. Gerrit klust heel wat af, zowel in hun eigen huis als in dat van hun kinderen. En hij schilderde op doek.

,,Misschien worden ze ooit nog eens veel geld waard”, grapt hij. ,,Want ons moeders meisjesnaam was Van Gogh.” Het stel is het liefste gewoon thuis, waar ze graag samen rummikub spelen en televisie kijken. Gerrit: ,,We hebben nog nooit échte ruzie gehad.” Maria: ,,Maar wie weet.”

Volledig scherm Bruidspaar Verberne-Roijackers op 25 september 1970. © Karin van Berkel