‘GP-deal’ Valkenswaardse wethouder Geldens al eerder getoetst

VALKENSWAARD - Een Valkenswaards VVD-raadslid trok eerder al aan de bel over de deal rond het parkeerprobleem bij de motor GP. Daarop is de deal extern beoordeeld door een deskundige, die stelt dat geen sprake is van een integriteitsschending.

De deal die de Valkenswaardse wethouder Theo Geldens sloot met de organisator van de Grand Prix motorcross is al beoordeeld door een integriteitsdeskundige. Dat blijkt uit een brief van het Valkenswaardse college aan de gemeenteraad.

De extra toets werd gedaan nadat VVD-raadslid Sieka van Vlerken (in het dagelijks leven rechercheur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een formele integriteitsmelding had gedaan over de gang van zaken. Zij deed die op 20 juni. Vervolgens treedt een protocol in werking, waarbij uiteindelijk een externe deskundige wordt ingeschakeld.

Die concludeerde na bestudering van de stukken dat geen norm voor openbaar bestuurders is overschreden. De deskundige stelt dat ‘er hoogstens kritiek kan zijn op het onderhandelingsresultaat, maar het valt niet onder integriteitsschending’. Burgemeester Ederveen heeft daarop besloten geen extra onderzoek te laten doen. De raad is over deze toetsing eerder niet ingelicht.

Kwestie

De kwestie handelt over de afspraken die zijn gemaakt in de dagen voor de GP op het Eurocircuit, in maart van dit jaar. Er was een twist over het parkeren op een locatie die door de gemeente niet vergund was. De GP-organisator spande een spoedzaak aan bij de Bossche rechtbank.

Als plotseling een parking zou wegvallen, dreigden risico’s voor openbare orde en veiligheid. Daarom besloot wethouder Geldens parkeren op de betreffende parkeerplaats te gedogen, mits de organisator 5000 euro zou storten op de rekening van de wijkraad in Dommelen. Dat dorp heeft het meeste overlast van de cross. Die wijkraad wist niets van de schenking en heeft het geld geweigerd.

Vorige week publiceerde deze krant over de deal. Daarop stelde een aantal fracties in Valkenswaard schriftelijke vragen. B en W reageren daar nu op. In de brief stelt het college dat de donatie aan de wijkraad geen voorwaarde was om op het betreffende terrein te mogen parkeren. Eerder ontkende wethouder Geldens die koppeling al. GP-organisator Maarten Roos heeft het wel als harde eis ervaren, zei hij eerder tegen het ED. Ook het proces-verbaal van de zitting spreekt van een voorwaarde.