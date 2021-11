Gratis cadeaubon en duurzaamheidstips dit jaar ook beschikbaar voor huurder in Waalre

De cadeaubon ter waarde van 70 euro en de adviezen zijn onderdeel van de actie Energie Besparen in Waalre, die wordt betaald door het Rijk. Met de actie wil de gemeente inwoners aansporen om zelf te werken aan een duurzaam huishouden. ,,Vorig jaar was de actie er alleen voor woningeigenaren, maar dat breiden we dit jaar voor een groot deel uit naar de huurders in Waalre”, vertelt wethouder Maarten Pieters, verantwoordelijk voor duurzaamheid.

De adviezen zijn opgedeeld in twee categorieën: isolatie en energie. Huurders komen alleen voor het laatste advies in aanmerking. ,,Omdat isolatie van een woning de verantwoordelijkheid is van de woningcorporatie, kunnen alleen woningeigenaren gebruikmaken van dat advies”, aldus Pieters. De isolatieadviezen, waarvan er 100 beschikbaar zijn, worden gegeven door energieadviesbureau Susteen, de energieadviezen neemt Energiebox Waalre voor zijn rekening. ,,Ook die zijn beperkt beschikbaar", merkt Pieters op.

‘Verlaag de aanvoerwarmte van je ketel’

De energieadviezen variëren van uitleg over de energierekening tot tips om gasverbruik te verminderen. ,,Als je bijvoorbeeld de aanvoertemperatuur van je verwarmingsketel verlaagt van 80 of 90 graden naar 60 of 50 graden, dan kan dat in sommige gevallen al behoorlijk schelen”, vertelt Pieters. ,,Denk dan aan 50 tot 100 euro op je energierekening.”

Daartegenover staat dat in een woning het net iets langer duurt voordat deze volledig is opgewarmd, maar volgens de wethouder is het op zijn minst het proberen waard. ,,De kachel gloeit inderdaad minder hard, maar het is nog steeds comfortabel.” Inwoners die in de problemen komen door de hoge energierekening kunnen contact opnemen met het Centrum voor Maatschappelijk Deelname van Waalre (CMD).

De cadeaubonnen worden uitgegeven door het Regionaal Energieloket en kunnen besteed worden bij zowel fysieke winkels als webshops. Bij de aanvraag kan worden gekozen voor een fysieke bon of een digitaal exemplaar. Volgens de wethouder gaat het hard met de bonnen. ,,De actie loopt sinds afgelopen maandag en ongeveer de helft van de bonnen is al vergeven.”