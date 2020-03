Gratis hulp voor inwoners Waalre bij energiezuinig maken woning

Verlenging project lening voor zonnepanelen

Daarnaast kunnen inwoners een jaar langer gebruik maken van een goedkope lening voor de aanleg van zonnepanelen. Binnen het project Groene Zone kunnen inwoners van twaalf gemeenten uit de regio tegen een lage rente geld lenen van hun gemeente voor de panelen. Het geld is nog lang niet op. ,,Waalre loopt met Cranendonck voorop”, aldus wethouder Arno Uijlenhoet. Maar ook in Waalre is een flink deel van de daar beschikbare 1.235.000 euro over. Ongeveer 225 huishoudens konden aankloppen voor de financiering, maar tot nu toe maakten 175 er daadwerkelijk gebruik van. Er is dus nog geld over voor ongeveer vijftig daken. Het project dat binnenkort zou eindigen, wordt daarom een jaar verlengd. Uiteindelijk zouden door het project in de twaalf gemeenten zonnepanelen op zevenduizend daken moeten liggen.