Gratis mondkapjes en handgel voor minima in Waalre

Burgemeester Jan Boelhouwer vroeg zich nog even af of handgel ook door de gemeente geregeld moet worden, aangezien het vrijwel in alle openbare ruimtes aanwezig is. Maar de partijen drongen toch aan op het gratis beschikbaar stellen van de gel. Hoe de minima de beschermingsmiddelen in handen krijgen, wordt nog onderzocht. Dat zou onder meer via de voedselbank of het Centrum voor Maatschappelijke Deelname kunnen, oppert PvdA’er JanPeter Hazelaar.