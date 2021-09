Gratis tandzorg voor cliënten Voedselbank Waalre

Steken achter oogbol

‘Mia’ uit Aalst (echte naam bekend bij de redactie) heeft al een tijdje geen tandarts meer bezocht. Omdat ze al langer last had van een zekere druk in haar bovengebit, was ze blij dat ze door bemiddeling van een intaker van de Voedselbank deze ochtend in de stoel terecht kon. „Ik blijk een forse ontsteking aan één van de wortels te hebben. Ook een verstandskies moet er uit, misschien wel twee. De steken achter mijn oogbol zijn nu gelukkig weg. Ik dacht dat die door de stress kwamen of dat dit gewoon tussen mijn oren zat, maar het ligt dus aan die ontsteking. Anders was ik gewoon door blijven lopen. Wie weet wat er nu voorkomen is. Ik moet nu naar de kaakchirurg van mijn eigen bijdrage aan de zorgverzekering: zo blijft wel mijn schuld bij VGZ. Met netto dertig euro per maand te besteden kun je niet zoveel.”