Grenscontroles tussen België en Nederland gaan met Franse slag

Ik rem en parkeer met de alarmlichten aan direct langs de tweebaanssnelweg. Een van de twee agenten steekt over en buigt zich naar het geopende raampje aan de passagierskant. ,,Volgt u de actualiteit meneer?”, vraagt hij met een lichte zucht. Ja, daar kom ik voor. Ik wil weten hoe de grenscontrole verloopt. Nederlanders mogen België niet meer binnen - en vice versa - als ze een zogeheten niet-functionele verplaatsing willen maken. Winkelen of goedkoop tanken in België zit er de komende weken dus niet in. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete die kan variëren van 500 tot 4000 euro.

Rijbewijs als borg langs de snelweg

Laconieke Belgen en Nederlanders

Zijn collega op de provinciale Luikerweg tussen Valkenswaard en Lommel ziet er met een mondkapje onder zijn zwarte halsdoek beter beschermd uit. De Belgische agent heeft niet het idee dat de ernst van de situatie tot iedereen is doorgedrongen. ,,Ze zijn hardnekkig”, zegt z’n collega. Zowel sommige Nederlanders als Belgen proberen zonder relevante reden in het buurland te komen. De agenten werken deze dagen in dezelfde tweetallen om besmetting in het politiekorps te vermijden. Een wielrenner komt even checken of hij morgen wel naar z’n werk in Nederland kan. De twee agenten in de weer bij twee auto’s terwijl een jongen vanuit België naar Valkenswaard fietst. Z’n ouders zijn gescheiden, vertelt hij. Daarom moet hij de grens over. Nee, hij weet niet waarom hij niet werd gecontroleerd. Het was z’n eerste passage.