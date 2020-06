Grensverkeer zorgt weer voor wat leven in Luyksgestel

LUYKSGESTEL - Het grensverkeer op de Lommelsedijk in Luyksgestel komt weer op gang en brengt de levendigheid in het dorp terug.

Na de buiging van de Dorpstraat in Luyksgestel gaat hij bijna als één rechte lange streep naar de Belgische grens met de gemeente Lommel: de Lommelsedijk in Luyksgestel. De coronamaatregelen maakte korte metten met het grensverkeer dat van de grensweg gebruikmaakte. De Lommelsedijk veranderde plotseling in een spookstraat met aan het einde barricades, van staal en beton.

Nadat onze zuiderburen afgelopen zaterdag het bezoekersverbod versoepelden voor uitstapjes naar families en de supermarkt, is het asfalt van ‘de Dijk’ weer in volle glorie beschikbaar voor de reizigers. Tot groot genoegen van de bewoners.

Oorlog zonder wapens

Terwijl de auto’s, motoren en fietsers zijn mantelzorgwoning in de buurt van de grensovergang weer voorbijgaan met hun bekende zoevende en andere geluiden, staat Hennie van Diepenbeek (71) er rustig bij te kijken. Hij is een van de weinige bewoners die zich op deze woensdagmiddag laten zien. ,,Mijn jongste zoon woont nu in het ouderlijk huis De Hendrikushoeve en mijn vrouw en ik in de platte aanbouw. En dat bevalt goed zo. De laatste maanden was het erg stil op de Lommelsedijk. Het voelde als een oorlog zonder wapens. Dat had wel als voordeel dat ik met mijn boerenwerktuigen makkelijk de weg op kon draaien.’’

Boete ingelijst

Om zijn kleinkinderen in Lommel te bezoeken, maakte Van Diepenbeek weer gebruik van oude smokkelroutes rond de grensovergang. ,,Een boete heb ik nooit gekregen, maar die had ik zeker ingelijst als aandenken aan deze bizarre tijd. Mijn huis is goed geïsoleerd, dus van verkeersgeluid heb ik nooit veel last. Ook nu niet. Ik heb er geen probleem met dat het verkeer weer terug is. Velen rijden naar de supermarkt in het dorp en er komen ook weer toeristen.’’