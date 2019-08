Groen en Heem: Solexritjes in de natuur moeten aan banden

VALKENSWAARD/HEEZE-LEENDE - Milieu-organisatie Groen en Heem Valkenswaard e.o. vindt dat er een einde moet komen aan gemotoriseerd verkeer in natuurgebieden. Met name moet het afgelopen zijn met bedrijven die aan recreanten uitstapjes aanbieden waarbij met snorfietsen en solexen tochten door de onder meer de natuur worden gemaakt, zo vindt Groen en Heem. Onlangs stuurde de vereniging een brief naar de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende waarin wordt gevraagd om maatregelen te nemen.