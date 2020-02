Groen licht voor paviljoen bij Gat van Waalre

Voor een groot deel klonk in de raad dezelfde kritiek als twee weken geleden. Een paar raadsleden vroegen zich nog steeds af waarom het paviljoen in de meest recente plannen op 25 meter afstand van het appartementengebouw staat ingetekend. Eerder stond het een meter of dertig verderop. ZW14 en GroenLinks vroegen wethouder Kruip om die afstand minimaal vijftig meter te maken. Dat is onhaalbaar, zei Kruip. Hij legde uit dat de locatie is verplaatst omdat op de vorige geplande plek de grond te veel afloopt door de onderliggende afvalberg en er vanwege datzelfde afval niet voldoende diep gegraven kan worden. ,,Dit is een zeer zorgvuldig gekozen plek.” ZW14 en GroenLinks noemden die uitleg ‘ongeloofwaardig’ maar kregen geen steun van de andere raadsleden.