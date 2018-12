Groen op de agenda in Waalre

Man onder invloed van drugs wil ontkomen door te spookrij­den, politie beukt hem de weg af

10:30 ZUIDOOST-BRABANT - Een man is vrijdagavond aangehouden na een wilde achtervolging in de omgeving van A67. De automobilist, die later onder invloed bleek te zijn van verdovende middelen, probeerde te ontkomen aan de politie. Daarvoor wilde hij zelfs spookrijden over de A67. Dat wist de politie te voorkomen.