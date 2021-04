Groene ruilcommunity wint terrein in Waalre: ‘Lekker goedkoop je eigen urban jungle creëren’

WAALRE - Plantjes stekken is voor veel mensen een nieuwe hobby. Ook in Waalre wordt er driftig geruild met bijzondere stekjes ‘met een verhaal’.

Mensen met groene vingers uit Ede, Geel en Groningen doen het al sinds 2018: op een marktplaatsachtig platform ruilen zij online plantenstekjes met elkaar. Maar de fanatieke plantenverzamelaars geven de zaadjes, pitten, bloemen, bollen en knollen ook gewoon weg aan startende groentjes. In Waalre zijn initiatieven op dit terrein ook groeiende. Zo ‘opende’ Chama Maltie vorige maand in haar voortuin een fysieke plek waar buurtgenoten stekjes kunnen ruilen.

Rustgevende bezigheid

Niet alleen wandelen werd het afgelopen jaar een nieuwe hobby; plantjes stekken blijkt ook een rustgevende en geliefde bezigheid te zijn. Maltie heeft dat onlangs in een stressvolle periode zelf ondervonden: „En dan is er niets fijners dan met je handen in de aarde te zitten.”

Mensen vinden het leuk om hun eigen plantje op te zien groeien en daarnaast is het mooi om op duurzame wijze met planten te leren omgaan. De Waalrese leerde het vroeger als vanzelfsprekend toen ze nog in Suriname woonde: „Daar had bijna iedereen een moestuintje. Ik leerde er veel over kousenband, cassave, pinda’s en boontjes.”

Quote Door een bijzondere babyzaai­ling te ruilen hoeven exclusieve en speciale planten niet gekweekt en verscheept te worden.

‘Eigen urban jungle creëren’

Het stekken leert ze nu haar achtjarige zoon Sidney, die zijn hele slaapkamer al vol met plantjes heeft staan. „Ik leer hem dat je veel zelf kunt doen. Zo worden planten persoonlijk en krijgen zij hun eigen verhaal, want het komt niet van Coppelmans.”

Mensen die hun tuin graag volplanten met graslelie, monstera of pannenkoekenplant kunnen met de stekjesruil lekker goedkoop hun eigen urban jungle creëren. En door een bijzondere babyzaailing te ruilen hoeven exclusieve en speciale planten niet gekweekt en verscheept te worden.

Stekjesruil komt op gang

In de tuin aan de Frederik Hendrikstraat groeien vijgen, appels, peren, bessen en ook veel kruiden. Allemaal zelf aangeplant. Het Aalster initiatief van Maltie is het best te vergelijken met de boekenruilkastjes die al op vele plekken in Waalre succesvol zijn.

Je plaatst er een plantje of een stekje in en in ruil mag je er eentje meenemen. De opening op 1 april liep echter niet zo gesmeerd: „Er kwam helemaal niemand. Ik was toen best teleurgesteld, maar gelukkig begon het op dag twee wél te lopen. Toen nog niet helemaal zoals het moest, want er werd meer meegenomen dan er terug werd geplaatst.” Maar inmiddels is de ruilcommunity goed op gang gekomen.

Bloemetjes buiten na de IJsheiligen

In Waalre-dorp opende ook onlangs Gastouderbureau Moeder Natuur een plantenbieb voor kamer-, tuin- en moestuinplanten. Het bureau, dat gevestigd is aan De Huipen, verzorgt kleinschalige kinderopvang en inspireert gastouders tot het uitvoeren van groene activiteiten. De bieb is altijd open en je kunt er doneren, adopteren, meenemen en geven. Ook worden er op andere plekken in de gemeente plannen gesmeed voor een moestuinplantjesruil. Dat gaat na 14 mei gebeuren, want dan worden de ijsheiligen geacht te zijn vertrokken. Pas dan kunnen de bloemetjes weer echt worden buitengezet.