GroenLinks stelt vragen over bouw van extra paardenstal in Waalre

Spannende dag voor restau­rants: Michelin maakt sterren bekend

EINDHOVEN/AMSTERDAM - Vallen er Michelinsterren in de regio? Het is een spannende dag voor de restaurants en chef-koks. Maandagochtend in Amsterdam horen zij hoe de beroemde Michelinsterren dit jaar zijn verdeeld. Welk restaurant behoudt zijn ster, welke krijgt er eentje bij of raakt er een kwijt?

30 mei