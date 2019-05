GroenLinks: Uijlenhoet had moeten stoppen als wethouder

Wethouder Arno Uijlenhoet had moeten opstappen nu zijn partij GroenLinks geen deel meer uitmaakt van de coalitie in Waalre. Dat vindt het regionale bestuur van GroenLinks. Uijlenhoet besloot op zijn post te blijven hoewel zijn partij vorige week uit de coalitie werd gegooid.

Jurriaan Nolles

j.nolles@ed.nl

Voorzitter Miriam van der Smissen van GroenLinks Eindhoven en omgeving is verbaasd over de handelwijze van Uijlenhoet. ,,Op het moment dat onze partij geen onderdeel meer uitmaakte van de coalitie, had hij moeten zeggen dat ook zijn wethouderschap stopte.’’

In een gesprek tussen het partijbestuur en Uijlenhoet werd het standpunt van GroenLinks aan de wethouder meegedeeld. Uijlenhoet besloot desondanks om aan te blijven. Van der Smissen: ,,Je kan iemand niet verbieden om wethouder te zijn, maar hij is het niet langer namens GroenLinks.’’

Uijlenhoet kende een lange carrière bij GroenLinks. Hij was onder meer bestuurslid van GroenLinks Brabant en campagneleider voor de Statenverkiezing van 2015. In 2011 wilde hij nog voorzitter worden van het landelijke bestuur. Namens GroenLinks zat hij sinds drie jaar in de Provinciale Staten.

Uijlenhoet werd vorig jaar voorgedragen door drie partijen (AWB, ZW14 en GroenLinks) om wethouder te worden in Waalre. Na een politieke crisis die vorige week zijn climax beleefde, bleef van dat samenwerkingsverband alleen AWB over. Uijlenhoet ging toch door als wethouder, maar nu voor de partij die nu nog wél deel uitmaakt van de coalitie: AWB. Hij zegt wel te zijn opgestapt als als hij destijds alleen door GroenLinks was voorgedragen.