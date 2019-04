Groep 15 is gestart uit liefde voor het corso in Valkenswaard

Analyse Burgemees­ter Ederveen zet de gemeente­raad Valkens­waard op verkeerde been over Dakar Pre-pro­loog

29 maart VALKENSWAARD - Verwarring alom in de Valkenswaardse raad donderdagavond. Was de vergunning voor de aanstaande Dakar Pre-proloog op het Eurocircuit nu wel of niet vernietigd door de rechter?