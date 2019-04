Groot feest: Het Waalrese gilde is (ongeveer) 475 jaar

Lintjes Zes lintjes uitgereikt in Waalre

27 april WAALRE - Ook in Waalre zijn de lintjes uitgereikt: 6 stuks in totaal. Vier Waalrenaren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één persoon tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.