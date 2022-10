Grote behoefte aan mentors in Waalre, Facebookpagina speelt erop in

Die grote diversiteit aan vraagstukken geeft niet alleen weer wat er zoal leeft in het dorp, maar ook dat er behoefte is aan ondersteuning die verder gaat dan examentraining en het aanbod van babykleding en kinderspeelgoed.

Daarom is er deze week een mentorschapsprogramma toegevoegd aan de Waalrese site, die sinds de oprichting in 2014 al bijna 8000 leden telt.

„Op deze wijze kan iemand één-op-één ondersteuning krijgen of bieden aan een ander lid van de community”, vertelt Babs van Deursen, die samen met echtgenoot Pieter de site beheert. „Iedereen met ervaring of vaardigheden op een bepaald gebied kan deze kennis of kunde aanbieden in het mentorschapsprogramma. Mensen met een hulpvraag kunnen direct bij hen terecht en hoeven niet een hele tijd te scrollen in de hoop iets tegen te komen. In een paar klikken ben je nu waar je wezen moet.”