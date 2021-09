Grote brand in villa met rieten dak in Waalre, woning was pas net gekocht

WAALRE - Aan de Lissevenlaan in Waalre staat een villa in brand. De vlammen ontstonden rond 14.00 uur. De brandweer rukte direct groots uit, vanwege het rieten dak van het huis. Dik twintig minuten na het uitbreken van het vuur schaalde de brandweer op naar een grote brand.

Er is sprake van veel rookontwikkeling en er wordt met man en macht geprobeerd de brand te blussen. ,,Er zijn meerdere voertuigen nog onderweg en er is bijstand gevraagd van een team dat gespecialiseerd is in rieten kap-branden. Iedereen is veilig buiten uit de woning.”

Verbouwing

In de woning was een verbouwing aan de gang. De eigenaren van het pand hadden de villa pas net gekocht. Of de verbouwing met het ontstaan van de brand te maken heeft, is niet duidelijk. Vermoedelijk is de brand begonnen in het dak, maar dat is met een rieten dak lastig in te schatten.

De brandweer is ter plaatse gekomen met vier brandweerwagens, een hoogwerker en een aantal pompwagens. Even voor 15.30 uur arriveerde het team dat gespecialiseerd is in rieten kap-branden. Er is onder meer zo groots uitgerukt om ervoor te zorgen dat de brandweerlieden elkaar kunnen afwisselen. Dat is nodig vanwege de flinke hitte.

Ongeval steiger

Ruim een maand geleden raakte nog een bouwvakker gewond bij een ongeval tijdens de verbouwing van de betreffende villa. De steiger waar de man op stond viel om, waardoor het slachtoffer met een klap op de grond terecht kwam.

