Grote operatie bij Greveschutsven Valkenswaard: eerst alle water en slib weg voor een gezonde toekomst

Bijna iedereen raast er wel eens langs op de A2, maar niemand komt er écht in de buurt. Het Greveschutsven, verscholen in bossen van landgoed Valkenhorst, is met recht een verborgen parel in de Brabantse natuur. Wandelpaden lopen hier niet; het water is aan het zicht van de recreërende mens onttrokken. Niet voor niets. Want wie er op een regenachtige maandagochtend toch even met boswachter Mari de Bijl mag gaan kijken, ziet meteen dat watervogels de rust zeer op prijs stellen. Het is druk op het water. ,,Kijk, daar op het eiland. Een zwarte ooievaar. Die kom je zelden op andere plekken tegen”, wijst De Bijl. Een nijlgans paradeert wat rond, een groot aantal zilverreigers profiteert van de rijkdom aan vis. En ergens in het riet schuilt vast ook een roerdomp; een schuwe reigersoort die hier goed gedijt, maar zich niet zo makkelijk laat zien.