Grote overlast van jongeren bij hangplek Aalst

,,Drugs zijn een onderdeel geworden van onze maatschappij”, constateert een hoofdschuddende Steven. Zijn achternaam wil hij niet genoemd hebben. Met vuilgrijper en vuilniszak is hij vrijwel dagelijks in de weer met het opruimen van rommel in de omgeving van het skateparkje en de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) aan de Ericalaan in Aalst. ,,Het is hier zo donker en anoniem dat mensen blijkbaar gemakkelijk McDonalds-zakken op straat gooien, plastic wietzakjes op de grond en ook halfvolle blikjes en lege flessen niet opruimen. Dat doe ik dan maar, als opruimvrijwilliger voor de gemeente.”