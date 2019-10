Halloweenoptocht Aalst: spooktaculaire popcornhorror

"Hé kijk pap, zombies", roept een uitgelaten jongetje naar zijn vader, die zich rot schrikt. Aan de andere kant van de straat biedt een heks een meisje een snoepje aan: "Ha lekker, een oogje", roept ze enthousiast.

Het plezier begon al in de ontmoetingsruimte van buurthuis De Pracht, het vertrekpunt van de spooktocht. Hier opende, for one night only, het First Dates Restaurant. Fantomen, heksen en andere halloweenfiguren tartten hier de gevaren van het blind daten in hun struggle de ware te vinden. "First dates?", roept een stoere Arne van Zelst (10), "Ik heb er al láng een."

Onzichtbare geesten, bloedrode bloedspatten, mummies en hersenschimmen: de spooktaculaire popcornhorror kwam je op vrijwel iedere hoek in Ekenrooi tegemoet. Ruim duizend mensen bracht het op de been. Zij lieten zich verrassen, schrikken en, als je een stempelkaart had, ook belonen. Vage gestalten, vreemde snuiters en andere schimmige sujetten joegen de bezoekers in de Anna Paulownalaan de stuipen op het lijf.