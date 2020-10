Halve marathon Waalre puur voor lol én voedselbank

,,‘Hè, dat is jammer’ zeiden we tegen elkaar toen ergens in juli bleek dat de marathon van Eindhoven dit jaar niet doorgaat’’, vertelt Reinier Beltman van Loopgroep Waalre. ,,Het is extra jammer omdat deze halve marathon eigenlijk de enige is waar we als vereniging naar toewerken. Ieder jaar doen er ongeveer 25 van onze leden mee en in veel gevallen is het de enige halve marathon die ze in een jaar lopen. Vandaar dat het idee ontstond om hem dan maar zelf te organiseren.’’