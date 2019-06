Handelse Processie brengt velen op de been

Even was zondagochtend het centrum van Handel een stukje Valkenswaard. Bijna 1500 bedevaartgangers en vele honderden dorpsgenoten om de pelgrims aan te moedigen voor de terugtocht. De terrassen zaten vanaf acht uur vol. Tegen het middaguur weer de normale drukte. Eén van de serveersters: ,,Met het wegebben van de klanken van de Processieharmonie keert de rust weer."

Lopen op slippers

Om klokslag 09.00 uur stapt Leen van Horssen(58) met drie collega-pelgrims in hartje Handel uit de auto. Hij loopt nog op slippers. ,,Daar red je het niet mee", wordt hem vanaf een terras toegeroepen. Van Horssen loopt voor de derde keer mee. ,,Voorheen was ik hier altijd op zaterdagmiddag of zondagochtend. De pelgrims een hart onder de riem steken. Ik voel nu wat dat met je doet." De processie, twee keer veertig kilometer, maakt veel bij hem los. ,, Veel emotionele gesprekken onderweg. Iedereen is hier met een eigen verhaal. Alle redenen om mee te gaan zijn prima."

Kaarsje aansteken

Annelies Habraken(35) komt met partner Martijn en hun drie kinderen even sfeer proeven. Twintig keer heeft ze meegelopen. Ze vindt het moeilijk om zich in zo'n weekend afzijdig te houden. ,,Ik wil even in het processiepark zijn en een kaarsje aansteken." Zoontje Sven(7)was al twee keer eerder in Handel. Hij vindt al die drukte prachtig. ,,Ik heb hier ook een klasgenootje gezien."