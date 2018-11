Handjes en high-fives van de Sint in Valkenswaard

Jessy heeft de Sint vlak daarvoor op tv gezien. “Hij kwam uit een boot en zat daarna op een paard.” Ook hoorde de jonge Valkenswaardse dat een van de pieten alle chocoladeletters heeft opgegeten. Maar er is goed nieuws voor haar. “De pieten vertelden me net dat mijn letter nog heel is.” Haar verlanglijstje is al klaar. “Ik zou graag Ztringz krijgen. Daarmee kun je een ster en een Eiffeltoren maken.”

Haar schoentje zette ze al bij de kachel voordat ze naar de intocht ging. Even later bevinden moeder en dochter zich in een mensenmassa op de Markt. Minipietjes en –sintjes zitten op de schouders van papa’s en mama’s en kijken reikhalzend uit naar de komst van de goedheiligman. Als de koets met Sinterklaas in zicht komt, zingt iedereen uit volle borst sinterklaasliedjes.

Nadat de Sint door de burgemeester is verwelkomd, begeeft de kindervriend zich onder de mensen. Terwijl de pieten strooigoed uitdelen, geeft de Sint handjes, high-fives en complimentjes. Milan heeft pech. Een piet gooit een hand strooigoed in de capuchon van zijn jas zodat de jonge sint-fan er zelf niet bij kan. Dat zal Mirthe uit Waalre niet overkomen. Zij heeft een juten zakje bij zich waar het lekkers in moet. Ze is met oma Jacqueline bij de intocht aanwezig. De zesjarige heeft maar liefst drie verlanglijstjes gemaakt. Wat zou ze het allerliefste krijgen? ,,Een microfoon met een discolamp.”

Volledig scherm De 6-jarige Jessy met haar moeder en enkele Pieten in Valkenswaard. © Ad Adriaans