Hardlopen en skeeleren voor een nieuw speeltoestel voor Villa ExpertCare

Samen een (sportieve) uitdaging aangaan om geld op te halen voor kinderen die door ziekte niet altijd thuis kunnen zijn. Stichting Vrienden van Villa ExpertCare zorgt er met verschillende initiatieven voor dat de kinderen in de villa’s zich kunnen ontwikkelen en zich er thuis voelen. Op 25 september kunnen mensen zich laten sponsoren voor hun eigen ‘geefactie’ en zo de medisch kinderdagverblijven een financieel steuntje in de rug geven.

De villa’s staan in Rijswijk, Vleuten, Wezep en Waalre. Ouders, familieleden, vrienden en medewerkers gaan die dag de strijd aan met zichzelf of met anderen door bijvoorbeeld te gaan hardlopen, skeeleren of fietsen.

In Waalre gaan de ouders van de tweejarige Daniel, Francisco en Minke Muñoz uit Lierop, empanadas en sopaipillas maken. Minke: „Wij komen de dag ervoor terug van onze vakantie, dus veel voorbereidingstijd hebben we niet. Wel wilden we heel graag iets terugdoen voor de goede zorg en de fijne tijd die onze zoon in de villa in Waalre heeft. We zochten het in de combinatie van een gezellig samenzijn, iets dat iedereen leuk vindt, en aandacht voor het werk dat in de villa’s wordt verricht.”

In het ouderlijk huis van Minke in Waalre zijn vrienden en familie, tegen een vergoeding, uitgenodigd voor de lunch. „Het zou mooi zijn wanneer het bedrag dat we hiermee ophalen kan worden bijgelegd aan bijvoorbeeld een speeltoestel in de tuin. Leuk voor alle kinderen die blij worden van buiten zijn, net als Daniel”, zo hoopt Francisco. „Minkes nichtjes, die naar basisscholen in Best en Eindhoven gaan, hebben ook plannen om ‘iets’ op hun school te organiseren.

,,Daniel heeft diabetes type 1, zijn alvleesklier maakt geen insuline meer aan. Dat blijft zo en daarom heeft hij een chronische ziekte, waar we allemaal mee leren omgaan. De nichtjes zijn erg onder de indruk van de extra zorg die Daniel krijgt en willen graag iets betekenen op 25 september.”

Ook de medewerkers van de Waalrese villa zetten zich die dag extra in. Kinderverpleegkundige en medecoördinator van het evenement in Waalre, Jennifer Bernaerts: „De collega’s zijn fanatiek. Zo gaat Marjolein Rooswinkel 500 burpees maken: dat zijn behoorlijk inspannende push-ups met squat-stretch-jumpbewegingen en Miriam Maas gaat met neefjes Rick en Guus meedoen aan een danschallenge met een twist op de zomerse hit Iko Iko van Justin Wellington.”

De vader van Bernaerts is van een plan een motortocht van 150 kilometer te organiseren en de verpleegkundige zelf zet in de tuin van de Waalrese villa een parcours op touw en host de dag. „Het is fijn om het werk en de doelstelling van de villa’s zo weer breed onder de aandacht te kunnen brengen. Door corona kon de afgelopen tijd vrijwel niets; we hopen nu weer veel wél mogelijk te maken.”