Hardloper Arno ter Burg uit Waalre rent voor KiKa, benefietavond levert alvast 10.500 euro op

In de muziek van Ter Burg, die docent, componist, arrangeur en dirigent is, speelt ritme een belangrijke rol. Toevalligerwijs is dat ook een belangrijk element bij één van zijn liefste liefhebberijen: hardlopen. Vorig jaar liep Ter Burg in New York zijn eerste marathon.

In The Big Apple kun je als renner alleen meedoen als je wordt ingeloot óf wanneer je meeloopt voor het goede doel. In het gezin Ter Burg is iedereen gezond, maar het realiseert zich terdege dat niet iedereen dat geluk heeft. Voorafgaand aan de happening in New York organiseerde Ter Burg daarom vele acties om geld bij elkaar te verzamelen voor KiKa. „En in maart 2019 ga ik de marathon in Tokio lopen. Die 42 kilometers loop ik dan voor alle kinderen die getroffen zijn -of worden- door kanker. Ik wil graag heel veel geld ophalen en zo KiKa steunen om vernieuwend onderzoek in gang te zetten en kinderkanker de wereld uit te helpen.”