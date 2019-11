Harmonie De Dommelecho uit Valkenswaard presenteert ‘parels, juwelen en goud’

Bewondering

Jolande Janssen steekt haar bewondering niet onder stoelen of banken: „We komen als complete groep maar twee keer bij elkaar en je merkt dat het klopt. Als niet-harmonielid is het heel bijzonder te ervaren hoe alles in elkaar schuift. En wat voor energie er vrijkomt op zo’n eerste gezamenlijke repetitie. Het enthousiasme spat ervan af! De mensen komen om lol te beleven aan muziek.”

En ook de nieuwe editie van ‘Friends in MoNuments’ maakt volgens Edwin Wolterink weer duidelijk dat de redelijk jeugdige Dommelecho avontuurlijk is ingesteld, en echt andere paden durft te bewandelen. „Het is met die club altijd feest. Of je nu in het theater staat of op een buitenpodium. Steeds verrassend en zeer gevarieerd. De Dommelecho gaat altijd voor het hoogste. In cultureel opzicht dwingt het steeds weer respect af. Die groep durft telkens opnieuw zijn nek uit te steken. Niks is het gezelschap te gek.”