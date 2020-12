Harmonie UNA brengt de kerstsfeer in de huiskamer

Vice-president Michael Penders kijkt ook terug op een vreemd muzikaal jaar. ,,We zijn het hele jaar eigenlijk bezig geweest om onze muzikanten bezig te houden.” Hij legt het meteen uit. ,,Het is natuurlijk het leukste om te repeteren met een doel.”

Het muziekgezelschap is, op een paar weken na, gewoon kunnen blijven repeteren. ,,We zijn naar de zaal van speeltuin Geenhoven verhuisd nadat zaal Lavrijssen sloot. We konden hier de afgelopen maanden genoeg afstand houden en het is aan iedere muzikant zelf om wel of niet deel te nemen aan de repetities. Maar het is fijn dat de mogelijkheid er wel is geweest. Het zijn lastige tijden. Voor sommigen was het gewoon echt letterlijk even van zich afblazen.”

Domper

Terwijl de harmonie bezig was met de repetities voor een concert in november, bleek ook deze niet door te kunnen gaan. ,,Dat was even een domper. Daarnaast verzorgen we normaal ook een kerstconcert in het auditorium van Valkenhof voor alle bewoners daar, maar ook deze kon niet doorgaan natuurlijk. Hierop hebben we eigenlijk in relatief korte tijd besloten om een kerstconcert op te gaan nemen met een groep van dertig muzikanten, welke uitgezonden kan worden op de VOS en in de zorgcentra”, vertelt Penders. ,,We moesten ons houden aan de maatregelen, dus het was even puzzelen. Gelukkig mochten we het concert geheel belangeloos opnemen in de Hofnar, heel fijn.”

Kerstboodschap

Vorige week vonden de opnames plaats. ,,Het zal een uitzending worden van ongeveer een half uur, waarbij het concert afgewisseld zal worden met kerstboodschappen”, vertelt Penders. ,,We hopen zo toch een beetje de kerstsfeer op digitale manier over te brengen, speciaal natuurlijk ook voor iedereen in de zorg, de ouderen en mensen die eenzaam zijn. Nu komen we via de digitale weg.”

Het kerstconcert is op de VOS te zien en wordt van 20 tot en met 24 december en van 27 december tot en met 1 januari elk oneven uur uitgezonden, ook via het YouTube kanaal van de VOS.