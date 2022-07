Harmonie UNA houdt instrumentenmarkt

‘Nieuwe’ WiSH Outdoor werkt samen met Paas­pop-organisa­tie en laat zich inspireren door Disneyland

BEEK EN DONK – Komend weekend beleeft Beek en Donk weer WiSH Outdoor. Wat in 2007 begon als klein festival, door een vriendengroep opgezet, trekt nu in drie dagen 60.000 bezoekers.

29 juni