Harrie Timmermans aangesteld als informateur in Waalre

An­ti-pest­film Wending uit Someren maakt veel los bij jongeren: film op landelijke dag tegen pesten te zien in diverse regionale theaters

SOMEREN - Anti-pestfilm Wending uit Someren heeft veel jongeren aan het denken gezet sinds de première afgelopen najaar. Ze zoeken hulp of pakken hun leven weer op. Het bespreekbaar maken van dit thema is ook het doel tijdens de landelijke dag tegen het pesten op 19 april. De film draait dan in enkele regionale cultuurcentra.

31 maart