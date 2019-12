Heeft een vuurwerkverbod zin om uit de stikstofcrisis te komen?

Sterker nog: de hoeveelheid vrijkomende stikstof uit vuurwerk is feitelijk niet eens in beeld. In de uitstootcijfers waar de overheid mee rekent, staan geen schadelijke stikstofverbindingen opgenomen waar het in de huidige crisis om draait. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets vrijkomt: er bestaan Europese cijfers waarin wél een uitstoot van stikstofoxide (NOx) berekend is. Maar daarbij gaat het om een zeer beperkte hoeveelheid van enkele honderden grammen per ton vuurwerk. Onvergelijkbaar met bijvoorbeeld de vele tientallen kilo's aan fijnstof die er per ton vrij komen. En die daarmee wél als een probleem wordt gezien. Met name vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit, en de klachten die dat veroorzaakt bij mensen met longproblemen.