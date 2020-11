Heel Borkel bakt - voor anderen

NECROLOGIE Evert van de Goor: sociaal bewogen, werker op de achter­grond

6 november VALKENSWAARD - Bijna dertig jaar was Evert van de Goor (83) raadslid in Valkenswaard. Met al die tijd vooral aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Een man met een groot sociaal hart. Afgelopen maandag is hij overleden.