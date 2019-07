Heel Valkenswaard is trots op Daniëlle

Koken & eten Bij De Treeswijk­hoe­ve vind je naast goed eten de beste wijnen op de kaart

3 juli De jaarlijkse lijst van restaurants met de beste wijnkaarten in Europa en Afrika van de website Wine Spectator bevat dit jaar 22 Nederlandse zaken. De meeste daarvan zitten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht, blijkt uit de nieuwe lijst.