Heel Waalre aan tafel

WAALRE - Het Dorpsdiner is voor de tweede maal georganiseerd. Kern van de bijeenkomst zaterdag is verbinding. Het is de bedoeling dit ieder jaar te herhalen tot 2023, wanneer Waalre 100 jaar bestaat.

Onder een stralend zonnetje waren tientallen vrijwilligers zaterdagmiddag druk in de weer met de voorbereidingen voor het WijWaalre Dorpsdiner. Diaken Bas Leijtens sjouwde met dozen wijn waar hij nog niet van mocht proeven, bierleidingen werden schoongespoeld en met de partypan voor de paella werd nog volop gemanoeuvreerd.

Voor het tweede jaar op rij schoven om 18.00 uur zo'n 300 mensen aan voor het WijWaalre Dorpsdiner. Het kale Boerenbondterrein aan de Willibrorduslaan was deze keer the place to be en voor de gelegenheid feestelijk aangekleed. De plek had alles in huis om de Waalrenaren, die elkaar hier wilden ontmoeten, te laten genieten van een heerlijk diner, lekkere drankjes en (live)muziek. Centraal stond het thema 'Samen eten in vrijheid en verbinding' en dat had natuurlijk alles te maken met de 75-jarige herdenking van operatie Market Garden. De colonne met historische legervoertuigen trok diezelfde ochtend nog door het dorp.

Gastheer van de avond was burgemeester en hobbykok Jan Brenninkmeijer. Recent volgde de burgervader nog een kookworkshop bij sterrenkok Yuri Wiesen, maar zaterdag liet hij het echte werk over aan de professionals van Luca- en A2 Catering. Het Dorpsdiner, dat vorig jaar nog plaatsvond in de tuin van Het Huis van Waalre, werd ondersteund door een groot aantal bedrijven en organisaties. Hierdoor was het mogelijk dat ook veertig gasten van de Stichting Met je Hart, Stichting Voedselbank Aalst-Waalre en het Vluchtelingenwerk aan de dis konden plaatsnemen. Net als met de jaarlijks terugkerende WijWaalre dorpsquiz is het doel van de organisatie om met de gezamenlijke maaltijd de sociale samenhang in de dorpskernen van Aalst en van Waalre te bevorderen. Het is zelfs de droom van de burgemeester om over vier jaar, wanneer Waalre 100 jaar bestaat, met tien keer zoveel mensen als nu te gaan tafelen. ,,Mijn droom is om de beide kerkdorpen Aalst en Waalre door een lange tafel via de Koningin Julianalaan en de Willibrorduslaan met elkaar te verbinden. Aan die lange tafel zitten dan minstens 3000 inwoners die gezamenlijk eten, drinken en feestvieren. De komende jaren gaan wij langzaam daar naar toegroeien. Er is al een groeiend aantal mensen dat met mij deze uitdaging aan wil gaan."