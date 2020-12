Heel Waalre bakt voor dorpsgenoten

In die doos zitten eieren, boter, bloem, cake- en appeltaartmix. De ingrediënten zijn bedoeld voor de lekkere en bijzondere cake of taart die Waalrenaren gaan bakken voor dierbare dorpsgenoten. Het plan komt van voorzitter Francien Dams en secretaris Maria van Engelen, die er eerlijk voor uitkomen het idee van Borkel en Schaft te hebben gepikt, waar vorige maand een soortgelijke actie is opgezet.

Een moeilijk jaar

,,Maar ik werd al aan het denken gezet door de tekst op de kaart van Goed-voor-Mekaar, die recent op ieder adres in Waalre is bezorgd", vertelt Dams. ,,Die ging over de gemeenschapszin in ons dorp en op de zorg die we hier voor elkaar hebben.” Het bestuur van de WVO besloot daarop iets van betekenis te organiseren voor mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben, maar ook voor hen die in 2020 juist veel voor een ander hebben betekend.

Iedere dorpsbewoner kan zich als bakker aanmelden voor een bakpakket en kan mensen opgeven die later die zaterdag met de huisgemaakte zoetigheid worden verrast. Sponsoren werden al snel gevonden in gemeente en Albert Heijn en de dames konden aan de slag met de verdere uitwerking van hun idee. Dams had er 's nachts niet van geslapen toen zij zich realiseerde wat zij zich op de hals had gehaald, maar Van Engelen wist haar gerust te stellen: "Groeit het ons boven het hoofd, dan schakelen we gewoon hulp in.”

Steeds weer verhuizen

Beide dames zijn, samen met circa vijftig anderen, al lang lid van de WVO, die al 71 jaar bestaat. Voortgekomen uit de Katholieke Vrouwenvereniging en daarvoor de RK Boerinnenbond, organiseert de club allerlei activiteiten voor haar leden. Van Engelen: ,,We raken alleen voortdurend onze vergaderlocatie kwijt. Eerst kwamen we bijeen in Het Klooster en toen dat niet meer kon waren we bij De Wever welkom. Maar de Wever sloot haar deuren en de afspraak om bij De Doelen te vergaderen kon vanwege Corona ook niet doorgaan.”

Het Huis van Waalre is weer te ver weg voor veel van de tachtigplusleden en zou ook een verhoging van de contributie betekenen. Online vergaderen is geen optie voor een sociale vereniging. Maar de dames maken er het beste van en, zodra het kan, wordt de eerstkomende ledenavond een echt verwengebeuren, die mede mogelijk is door de bijdrage van de RABO Club Campagne. Eerst echter het bakgebeuren.

Aanmelden kan via wvo.secretariaat@gmail.com. Op 19 december moet tussen 09.00 en 10.00 uur de doos worden opgehaald aan ‘t Loon 7 en deze dient dezelfde dag vóór 14.00 uur weer op dat adres te worden afgegeven, tenzij de kok ervoor kiest de taart zélf te willen bezorgen.