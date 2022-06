Heftige zedenzaak in Waalre: verpleegkundige (55) verdacht van ontucht rond zorg ernstig zieke kinderen

De oude N69 gaat op de schop zodat er rust komt in Waalre en Valkens­waard: wat gaat er gebeuren?

WAALRE/VALKENSWAARD - Wethouder in Valkenswaard Theo Geldens was vanmorgen heel eventjes graafmachinist bij de start van het werk aan de oude N69. Geldens nam de graafmachine ter hoogte van de Lissevenlaan onder de knoppen om de eerste schop in de grond te zetten.

20 juni