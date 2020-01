Hennepkwekerij aangetroffen in pand in centrum Valkenswaard

video Politie roept publiek in Valkens­waard op: zoek niet mee naar vermiste vrouw

27 januari VALKENSWAARD - De politie heeft zaterdagavond in Valkenswaard een 60-jarige vrouw teruggevonden die een tijdje vermist was. Tijdens de zoektocht daarvoor meldden zich - in elk geval op sociale media - veel mensen die wilden helpen zoeken. Maar dat kon de politie op dat moment niet gebruiken.