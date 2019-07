Het hart van Aalst moet weer gaan kloppen

Oproep Geen geld voor vakantie? Het ED zoekt gezinnen die thuisblij­ven

11:02 EINDHOVEN - Ruim een kwart van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. De belangrijkste reden hiervoor is dat het te duur is. Sinds een aantal jaren wordt het vakantiegeld ook vaker gebruikt om schulden af te lossen. Dat blijkt uit de Vakantiegeldenquête van Nibud. Hoe zit dat in Zuidoost-Brabant? Het ED zoekt gezinnen die niet op vakantie gaan, omdat ze er gewoonweg geen geld voor hebben.