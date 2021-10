Het Huis van Waalre is meer dan een gemeentehuis

WAALRE - Het is druk, deze doordeweekse ochtend op de begane grond in Het Huis van Waalre. Mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken, voeren geanimeerde gesprekken met vrijwilligers. Er klinkt geregeld vrolijk gelach. Een stukje verderop, wat meer in de luwte, groeten twee zzp’ers elkaar om vervolgens, ieder voor zich, geconcentreerd achter hun laptop aan het werk te gaan. Ambtenaren komen de trap af, verwelkomen hun gasten en nemen plaats aan de hoge tafels in het Grand Café. Er wordt koffie besteld.

„Het Huis is veel méér dan de plek van waaruit het ambtelijk apparaat opereert. Het is ook leeshuis, muziekhuis, conferentiecentrum, café en de plaats waar allerlei hobbyclubs en verenigingen hun thuis vinden.” Patrick van der Meijden, teamleider horeca, wil maar zeggen dat steeds meer groeperingen in de gaten hebben dat stichting Het Huis van Waalre meer te bieden heeft dan wordt gedacht. Voorzitter Tony Liebregts: „Er wordt samengewerkt met veel vaste partners. Maar Het Huis van Waalre beoogt een plek te zijn waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Het doel van de stichting is dan ook om er te zijn voor de inwoners en de lokale organisaties op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Daarvoor ontvangen wij ook subsidie.”

Quote Vindt er een klassiek pianocon­cert plaats? Wij kennen de beste plek voor het plaatsen van de piano. Patrick van der Meijden

In Waalre worden veel activiteiten op touw gezet. In de vier jaar van het bestaan van de stichting is, ondanks corona, genoeg ervaring opgedaan in het faciliteren, organiseren en co-creëren van evenementen. Van der Meijden: „En we helpen elkaar vooruit. Organiseert de bibliotheek een lezing voor 200 personen? Dat is goed voor de exploitatie en natuurlijk helpen we met de inrichting van de zaal. Vindt er een klassiek pianoconcert plaats? Wij kennen de beste plek voor het plaatsen van de piano. Ons gastheerschap nemen wij serieus.”

De toegevoegde waarde van het Huis van Waalre ligt, mede door haar ligging, ook in de kunst- en cultuuruitingen. Liebregts: „We beschikken over een buitentoneel en een prachtige tuin waarin we films kunnen vertonen en concerten organiseren. Waalre als cultuurhuis is geen gek idee: we zijn er op ingericht.”

Neem contact op met pvdmeijden@hethuisvanwaalre.nl of bel 040 – 2282501 voor het bespreken van alle mogelijkheden.