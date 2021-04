Het is geen straf om Trees over de vloer te krijgen

Het is alweer enige tijd geleden dat we geïmponeerd werden door de kookkunsten van chef Dick Middelweerd in zijn fraaie restaurant De Treeswijkhoeve in Waalre. We voelden ons van het begin tot het einde van de avond in de culinaire twee Michelinsterren-watten gelegd. Dat ‘Trees voor Thuis’ - een gezonde maaltijdservice waarmee de chef al tien jaar aan de weg timmert - vandaag de dag een zeer belangrijk onderdeel van het restaurant is geworden, had de hij niet kunnen bedenken. We kunnen gerust stellen dat de niet aflatende creativiteit van de chef ook buitenshuis weinig te wensen overlaat.