Het Klooster in Waalre-dorp zoekt ondernemers zoals een kapper en manicure

Volgens Van Pagee zijn echter de financiële overwegingen niet het belangrijkste motief om ondernemers ruimte te bieden in Het Klooster. Over ongeveer twee jaar zullen in Het Klooster zo’n 20 zorgappartementen zijn gebouwd, onder meer bedoeld voor dementerende ouderen. De bedoeling is dat zij zich zullen mengen in het verenigingsleven, maar Futuris wil dat zij ook gebruik gaan maken van de kapper of de pedicure. ,,Als een bewoner zijn haar wil laten krullen, is het fijn als ze terecht kan in haar eigen gebouw’’, aldus Van Pagee. ,,We willen dat de bewoners een fijne oude dag in Het Klooster kunnen beleven.’’