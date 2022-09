Het Klooster in Waalre glanst weer

WAALRE - Aan de Hoogstraat in Waalre zit een aantal bewoners van Het Klooster lekker buiten aan de koffie. Ze keuvelen er lustig op los. Toch kennen zij elkaar nog maar net. De nieuwe buren trokken afgelopen maand in hun appartement, waar Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant, een collectief van Zorg zzp’ers, thuiszorg biedt. Het Klooster, dat lang een gemeentelijk hoofdpijndossier is geweest, glanst weer.

De 21 appartementen in Het Klooster zijn geschikt voor ouderen met een blijvende (intensieve) zorgvraag. Sinds 1 augustus stromen de 25 bewoners gefaseerd in. Zij ontvangen persoonlijke en kleinschalige zorg. Centraal staat de onderlinge verbinding die bijdraagt aan ontmoeting en aan wat ze bij Thuisbasis Brabant ‘samenredzaamheid’ noemen.

Betekenisvol leven

De organisatie werkt volgens de principes van Positieve Gezondheid, waarbij een betekenisvol leven centraal staat. Gekeken wordt naar het vermogen van de bewoners om zich aan te passen en eigen regie te voeren. Het gaat hierbij, ondanks de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen, om alles wat wél mogelijk is.

Het echtpaar Riet en Theo Corstjens betrok als één van de eersten hun nieuwe woning. Ze wonen op de derde etage en volgens Theo is dat op 22 meter hoogte. Ze hebben het nu al goed naar hun zin en hebben het appartement exact hetzelfde ingericht als hun net verlaten woning in Valkenswaard. Riet: „Dat vinden we fijn en zo heb ik geen moeite gehad met de verhuizing.” Op de derde verdieping woont ook voormalig verpleegkundige Aartje Kieboom. Ze bewoonde in Aalst een groot huis met dito tuin. „Ik vind het best moeilijk om aan alles te wennen, het lijkt hier wel een doolhof en het verhuizen vond ik een heel gedoe.”

Soepdag

Hennie van Tintelen, de bestuurder van Thuisbasis Brabant die ook gewoon meewerkt, realiseert zich dat. Uit ervaring weet hij dat het vaak wel goedkomt. Omringd door hulp, zorg en medebewoners vinden de meesten redelijk snel hun plekje .„En dat gebeurt al doende. Zo hadden we afgelopen zondag ‘Soepdag’. In de gemeenschappelijke ruimte zou verse soep worden gemaakt. Binnen ieders kunnen werd er geholpen. Ondertussen werden er herinneringen gedeeld en moppen getapt. Ik dacht altijd dat soep maken een vrouwending was, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Er kwam een bewoner aangewandeld die een mesje kreeg aangereikt en daarmee als vanzelfsprekend de groenten begon te snijden.”

Maar helpen en zorgen gaat niet altijd van een leien dakje. Drie dagen voor zijn verhuizing naar Het Klooster breekt een dementerende man zijn heup. Na zijn operatie bleek er geen revalidatieplek. Van Tintelen: „De vraag was of hij toch kon komen. Zijn appartement was al helemaal klaar. Een gecompliceerd verloop van revalidatie na een heup OK is voor niemand goed, zeker niet voor iemand met dementie. Na veel afwegen en afstemmen met mantelzorgers is hij verhuisd. Een grote verandering voor hem. Maar ook aanpassen en inspelen voor ons.”

Wanneer alle bewoners, zo tegen het einde van het jaar, hun nieuwe ritme hebben gevonden wordt voor belangstellenden een Open Dag georganiseerd.