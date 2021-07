Het lijkt erop dat Eurocircuit blijft bestaan: verhitte gemoederen in Valkenswaard

Via Aalst en Aalst ALS de wereld uittrappen: fietsen tegen spierziek­tes in de Giro di Muscoli

21 juni In de tuin van de Agnus Dei-kerk in Aalst was het zaterdag een komen en gaan van sportieve deelnemers aan de Giro di Muscoli. De wielertocht, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de spierziekte ALS, werd in 2020 voor de eerste maal succesvol georganiseerd.