Het lijkt suf, maar het niveau is aardig: Jeanboulers uit Waalre zijn weer aan de gang

De club werd bijna veertig jaar geleden opgericht door jongeren, maar tijdens het bestaan is de gemiddelde leeftijd van de leden gestaag opgelopen. ,,Nieuwe aanwas van jongeren - met 60, 65 jaar gaat het gemiddelde al omlaag - zou heel welkom zijn’’, vertelt voorzitter Huib Sigmans. ,,En op zich moet dat kunnen: iedereen kan het, en doet het ook als ze op vakantie zijn. De Jeanboulers vormen een hechte gezelligheidsclub en zo gedragen we ons ook tijdens wedstrijden. Alhoewel: we spelen wel fanatiek.’’

Meer dan een punt per keer

Dat beaamt ook secretaris Ton Bijsterveld: ,,Er wordt gemeten tot op de millimeter.’’ Jeu de boules lijkt voor de buitenstaander misschien wat suf, maar het niveau is heel aardig, vindt Bijsterveld: ,,We zijn een vaardigheidsclub. Meer dan een punt per keer scoren is lastig geworden. Daardoor duurt een wedstrijd tot dertien punten tegenwoordig gemakkelijk een uur.’’ Ze lacht: ,,Vroeger speelden we veel meer partijen op een dag.”

Wat de specialiteit is van de beide bestuursleden? ,,Ik kan aardig bijleggen (een grote bal dicht bij het kleine balletje gooien, red.)’’, meldt Bijsterveld. Sigmans is meer van het tireren (een ‘liggende’ bal wegketsen). ,,Maar dat vindt niet iedereen even leuk’’, klinkt het enigszins schuldbewust.

Quote Dan zijn er mensen die zorgen voor de catering: stokbrood met diverse Franse kazen Huib Sigmans

Jeanboule heeft de dinsdagavond als vaste speeldag en houdt daarnaast een zomer- en een wintercompetitie. Afgelopen weekend was het eerste toernooi van de zomercompetitie. Hoe zo’n toernooi eruit ziet? ,,We zetten een tent op tegen de zon of de regen’’, legt Sigmans uit. ,,Dan zijn er mensen die zorgen voor de catering: stokbrood met diverse Franse kazen. Want het moet thematisch wel een beetje kloppen natuurlijk. ’s Middags doen we bij Jelle (van de Oude Toren) nog een drankje met een paar porties bitterballen.’’

Dat was het stukje gezelligheid, maar er moet natuurlijk ook gepresteerd worden. ,,We loten tweetallen’’, vertelt Bijsterveld, ,,’s Morgens in een andere samenstelling dan ’s middags. Er zijn in totaal vier jeu-de-boulesbanen dus we kunnen met zestienen tegelijk spelen.’’

Netjes mee omgaan

Tussendoor zijn er ook andere groepen actief op de banen, zoals de KBO en Wilbertsheem. Sigmans: ,,Veel mensen weten niet dat wij de banen aangelegd hebben en onderhouden. Ook de banken en tafels moeten op tijd vernieuwd worden. Maar zo lang anderen er netjes mee omgaan, is het alleen maar fijn als meer mensen de banen gebruiken.’’