Het veranderende dorpshart: Kiosk was ooit beeldbepaler in Valkenswaard

Eindhoven­se verkrach­ter stelde politie voor ‘duivels dilemma’

9:42 EINDHOVEN - Had de politie na de verkrachting van een 23-jarige vrouw vorige week woensdag in Eindhoven het incident naar buiten moeten brengen om de inwoners te waarschuwen? De dader sloeg vier dagen later opnieuw toe in Waalre en een derde, Eindhovense vrouw wist diezelfde dag op het nippertje aan hem te ontkomen.