Het Wolders Ven is klaar voor nieuwe logé's

WAALRE - Peter van den Berg en Anton Breuer hebben het er deze maandagochtend druk mee: spijkerlatjes timmeren. De twee diehard vrijwilligers van het vakantiehuis in de Waalrese bossen zijn hoofdschuddend in de weer, want de bespijkerde latten zijn bedoeld om jongelui te weren.

De laatste weken klauteren jeugdigen over het dak van het buitenverblijf en laten een bende achter op het terras. Ook worden vernielingen aangericht. Volgens Marie-José de Vrind, directeur van Het Wolders Ven, is er in het afgelopen jaar ook lood van het dak gejat, was er sprake van een lekkende riolering en moesten verwarmingsproblemen worden verholpen. Allemaal in een tijd dat er door corona ook al geen gasten mochten komen logeren in het populaire vakantiehuis.

Gepoetst en geklust

„Maar gelukkig zijn die vanaf 1 september weer welkom en weten we weer waar we het allemaal voor doen. In afwachting van betere tijden hebben we in de achter ons liggende periode iedere week gepoetst, geklust en zelfs de gordijnen gewassen. Alles is spic en span.”

Om de vrijwilligers te blijven enthousiasmeren en de contacten met hen warm te houden heeft De Vrind heel wat keren met hen aan de telefoon gezeten. Ook was er af en toe een koffietje op kantoor. „Maar we bleven altijd op gepaste afstand, want velen zijn al op leeftijd.” Twee keer gevaccineerd zijn is vanaf september een harde eis voor gasten en vrijwilligers. En alles zal wel een beetje anders zijn dan anders; ook qua activiteitenaanbod. Maar het houdt de zorgbehoevenden, die door hun handicap of om een andere reden niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan, niet tegen.

De Vrind: „ Onze logés komen uit Lelystad en Maastricht, uit Oisterwijk en Gameren. Maar ook uit het dorp zelf. Tot en met december zitten we helemaal vol en er komen zelfs al boekingen binnen voor volgend jaar.” De Vrind zelf zal daar dan geen bemoeienis meer mee hebben, omdat ze besloten heeft om per 1 januari 2022 haar functie neer te leggen. „In bestuurskundige zin heb ik geregeld het gevoel gehad er alleen voor te staan. Altijd de kar trekken is vermoeiend. Ik ben een verbinder en houd van mensen, maar met liefde alleen krijg je niet alles van de grond.” Na een vrijwilligersdienstverband van bijna tien jaar, waarvan de laatste zes als directeur, gaat De Vrind zich richten op andere activiteiten. Een nieuwe directeur mag zich gaan buigen over de verbouwing die bij Het Wolders Ven op stapel staat.