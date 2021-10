Hoe een Groningse Waalres erfgoed veilig stelde: Pia Wolters stopt na 35 jaar als bestuurslid heemkundekring

Op de vraag wat haar mooiste ontdekking in de afgelopen decennia is geweest hoeft Wolters niet lang na te denken: „Het leren kennen van de rijke historie in zijn algemeenheid. Door alle kaarten te bestuderen en foto’s te bekijken, maar vooral door met heel veel mensen te praten en hen te leren kennen, kreeg ik een beeld bij het vroegere Waalre.” De Groningse heeft zich in het katholieke zuiden altijd thuis gevoeld, ondanks dat het hoge noorden haar wereld destijds rood heeft gekleurd. Het viel Wolters wel op dat bij de Brabantse clubs overal de pastoor de leiding had. „Zelfs over de vrouwenorganisaties.”

Een Philipsman als echtgenoot

Wolters’ echtgenoot was een Philipsman. Hij werkte als adjunct-directeur bij het octrooibureau en heeft destijds nog het octrooirecht aangevraagd van de allereerste chip. Maar hij was ook vaak in het buitenland. „Ja, het was altijd ‘Philips first’. Ik heb wel wat op hem gemopperd hoor, maar daardoor kon ik ook mijn eigen weg gaan.” Zo richtte zij in Veldhoven de eerste Nuts-Volleybalclub op en in Waalre was Wolters secretaris van de Werkgroep Dorpsbelangen. Er speelden wat zaken in de gemeente waar vrouwen over klaagden en ánders dachten dan de bestuurders in die tijd. Toen in 1986 de heemkundekring werd opgericht, meldde zij zich ook aan, want geschiedenis genoot altijd al haar bijzondere belangstelling. „En we hebben de mooiste excursies gemaakt. Dat bracht ons naar historische plekken. De donateursavonden zijn ook altijd feestjes geweest. We hadden boeiende sprekers zoals Gert Frens en Wim Daniëls.”

Nog niet helemaal weg

Lang hebben de medewerkers van Waalres Erfgoed hun thuishaven gehad op de zolder van Het Klooster. Wolters: „Het was er ’s zomers niet te harden en er was geen lift, maar wat hadden we daar een gezellige club. Na de verhuizing naar Het Huis van Waalre merkte ik wel dat de wereld killer is geworden. Je loopt niet meer zo maar eventjes binnen bij de burgemeester of bij bouw- en woningtoezicht.” Wolters is inmiddels gestopt met haar bestuurswerk. „Ik ga me in de ‘cloud’ verdiepen, want daarin hebben ze alle foto’s gegooid en dat is nodig voor de fotogroep, waarvoor ik me voorlopig nog wel blijf inzetten.”