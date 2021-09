Hoe ziet Waalres leefomgeving er in 2040 uit?

Binnen die drie opgaven dienen nog een tiental keuzes te worden gemaakt. Deze liggen onder meer op het terrein van het realiseren van toekomstbestendige werklocaties, woningbouw op uitbreidings- en inbreidingslocaties, het versterken van het recreatieve netwerk, het realiseren van duurzame en gezonde wijken en natuurlijk ook of en waar er ruimte komt voor duurzame energie.

Bezig met een omgevingsvisie

Gemeenten in het hele land zijn momenteel bezig met het maken van een Omgevingsvisie. In Waalre is dat niet anders. Keurig op tijd voor de nieuwe Omgevingswet die er in 2022 komt is men in Waalre bezig met het zoeken naar lokaal maatwerk. Daar komt een breed scala aan thema’s bij kijken: wonen, recreëren, werken, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, klimaat, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Allemaal onderwerpen die, zowel nu als in de toekomst, van belang zijn voor mensen van alle leeftijden. Daarom mocht iedereen die dat wilde meedoen in het proces dat van dromen en denken naar durven en doen ging. De ontwikkelingsgang startte in februari 2020 en inmiddels staan de puntjes op de i. Woensdagavond vond de presentatie van de concept-omgevingsvisie plaats.

‘Beste woongemeente van Nederland blijven’

Wethouder Jan van Burgsteden en projectleider René van den Kerkhof lichtten toe en beantwoordden vragen: „We willen de beste woongemeente van Nederland blijven; je moet Waalre ‘voelen’. Als gemeente willen we daarom goed samenwerken met de burgers. Wij zijn faciliterend naar de inwoners en moeten niet te snel in standje ‘dat kan niet’ schieten.”

Als voorbeeld van de samenwerking noemt de wethouder de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat waar, nadat het riool vervangen is, in samenspraak met bewoners nieuw groen wordt aangeplant. Ook zei hij dat regels verruimd moeten worden om mensen te helpen hun woning te isoleren. Daarnaast dat, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zij meer ruimte wil bieden voor woningsplitsing. Ook staat de gemeente niet direct negatief tegenover iemand die zelf een windmolen wil plaatsen. Duidelijk is wel dat er in de toekomst één centrale sportaccommodatie komt: daar zijn de sportverenigingen het al over eens.

Het ontwerp ligt tot 20 oktober ter inzage. Op 14 december wordt er door de gemeenteraad een besluit genomen.

www.omgevingsvisiewaalre.nl