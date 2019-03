Honderden bezoekers open dag agrarische kinderopvang in Valkenswaard

Op de aanloopweggetjes naar natuurgebied De Malpie ten zuiden van Valkenswaard was het zaterdag erg druk. Honderden bezoekers kwamen af op de open dag van ‘Agrarische Kinderopvang Bij de Boer’ aan de Molenstraat in Valkenswaard. Eén van hen zo maar terloops: ,,Dit neemt zomerse proporties aan.” Ook mede-eigenaresse Marlou van Son was verrast: ,,In één keer was het vijf uur.” Ze is uiterst tevreden. De drukte heeft immers tot nieuwe inschrijvingen geleid. ,,We gaan maandag direct aan de gang voor uitbreiding. In juni starten we op de eerste etage een tweede groep.”